SPOR Toto 1. Lig'de sezona transfer yasağı ve maddi sıkıntılarla zor şartlar altında başlayan ancak aldığı sonuçlarla Play-Off'a göz kırpan Altay, topyekün mücadelesiyle dikkat çekiyor. Kadrosunun büyük bir kısmını altyapı oyuncularından oluşturan, geçen sezon kadrosunda olan tecrübeli isimlerle ise nikah tazeleyerek takımda tutmayı başaran İzmir temsilcisi, geride kalan süreçte kadroda bulunan 37 futbolcusunun 33'ünden lig ve kupa maçlarında faydalandı. Siyah-beyazlılar, bu özelliği ile 1. Lig'de geride kalan süreçte en çok oyuncu kullanan ekip oldu. Sadece 4 ismin görev alamadığı siyah-beyazlılarda Murat Berkan, Cem Özgener, Efe Pehlivan ve Ulaş Hasan forma şansı bulamadı. Altay'da forma giyen genç isimlerin birçoğu ise Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydi. 41 yaşındaki tecrübeli kaptan İbrahim Öztürk ve Salih Sarıkaya tüm maçlarda forma giyerek istikrarın adı oldu. Takımın ve 1. Lig'in en genç oyuncusu 17 yaşına yeni basan Efe Sarıkaya ise 16 maçta görev yaptı.

BERKE ÖZBAY