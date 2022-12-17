Ahmet sahada Yis kenarda

SPOR Toto 1. Lig'de üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Ufuk Kahraman'la yollarını ayıran Altınordu'da teknik direktör düğümü çözüldü. İzmir temsilcisinde Ahmet İlhan Özek'in antrenör-futbolcu olacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, başkan Seyit Mehmet Özkan'ın tecrübeli isme saha içinde daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylediği belirtildi. Özkan'ın ayrıca Bodrumspor maçında saha içindeki hareketleriyle dikkat çeken Ahmet İlhan'a daha sakin olması için uyarıda bulunduğu ifade edildi. Altınordu'nun Kahraman'la birlikte yollarını ayırdığı ancak sonrasında geri çağırdığı tecrübeli teknik adam Cüneyt Yis ile ilk devreyi bitireceği öğrenildi. Öte yandan pazar günü Erzurumspor FK'ya konuk olacak Altınordu, rakibiyle deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda bir kez bile galip gelemedi. İzmir ekibi, Erzurum'da çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Ligde son 7 maçını kaybeden Altınordu hem kötü gidişi sonlandırmak hem de rakibine bu kez gurbette diş geçirmek istiyor.



■ BERKE ÖZBAY

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