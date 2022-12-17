Devler Efe’nin peşinde

Spor Toto Birincig Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 17 yaşındaki stoper Efe Sarıkaya, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarına girdi. Genç stoperi son 2 haftada oynanan Boluspor ve Denizlispor (D) müsabakalarında İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester City takibe aldı. İki kulübün de scout ekiplerinin genç oyuncunun performansını beğendiği, Madrid temsilcisinin Altay'a resmi teklifini ilettiği öğrenildi. Manchester ekibinin de önümüzdeki günlerde resmi teklifte bulunması bekleniyor. Atletico Madrid'in teklifini düşük bulan ve rakamı artırmasını isteyen Altay yönetimi Efe'nin bonservis ücreti konusunda net bir rakam belirlemedi.



CİDDİ GELİR BEKLİYORLAR

Son olarak Kazımcan Karataş'ı 20 milyon TL bonservis ücretiyle Galatasaray'a satan siyah-beyazlılar, 18 yaşına 30 Kasım 2023'te girecek Efe'den de ciddi bir gelir bekliyor. Sol ayaklı genç defans oyuncusu Avrupa'dan bir kulüple anlaşsa bile FIFA kuralları gereği 18 yaşından önce Türkiye'den ayrılamayacak ve 1 yıl daha Altay forması giyecek. Efe Sarıkaya, dikkat çeken performansıyla davet edildiği Türkiye U-19 Milli Takımı'nda da görev yapıyor.

TAHKİM KURULU KARARI ONADI

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında yaşanan olaylar nedeniyle iki takımın da hükmen mağlubiyet ile sonuçlanan Göztepe-Altay derbisinde siyah-beyazlı yönetimin itirazı kabul edilmedi. Dün akşam saatlerinde açıklanan karara göre Altay'a verilen 6 maç seyircisiz oynama ve 168 bin TL'lik ceza tahkim kurulunca onandı. Yapılan açıklamada, "Altay Spor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca verilen 6 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 168.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.