Fenerbahçe’den Hübers’e kanca

Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer harekatı başladı. Sarı-lacivertliler, savunma hattında derinlik sağlamak için Jesus'un raporu doğrultusunda Köln'ün defans oyuncusu Timo Hübers'i takibe aldı. Alman basınından Fussball'ın haberine göre Fenerbahçe, Hübers'i Ocak ayında transfer etmek için yakından izliyor. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hübers ile Fenerbahçe'nin dışında birkaç Bundesliga kulübünün daha ilgilendiği belirtildi. Asıl mevkisi stoper bölgesi olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabilen Alman futbolcu, gerektiğinde ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Kulüp kariyerinde 186 resmi maçta oynayan Hübers 15 gol, 4 asist üretti. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta ise 1 gol kaydetti.

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