  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Fenerbahçe’den Hübers’e kanca

Fenerbahçe’den Hübers’e kanca

17.12.2022

Fenerbahçe’den Hübers’e kanca
Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer harekatı başladı. Sarı-lacivertliler, savunma hattında derinlik sağlamak için Jesus'un raporu doğrultusunda Köln'ün defans oyuncusu Timo Hübers'i takibe aldı. Alman basınından Fussball'ın haberine göre Fenerbahçe, Hübers'i Ocak ayında transfer etmek için yakından izliyor. Haberde, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hübers ile Fenerbahçe'nin dışında birkaç Bundesliga kulübünün daha ilgilendiği belirtildi. Asıl mevkisi stoper bölgesi olmasına rağmen sağ bek olarak da görev yapabilen Alman futbolcu, gerektiğinde ön libero mevkiinde de oynayabiliyor. Kulüp kariyerinde 186 resmi maçta oynayan Hübers 15 gol, 4 asist üretti. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 20 maçta ise 1 gol kaydetti.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA