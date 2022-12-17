Kara Kartal’da Felipe sesleri

BEŞİKTAŞ'TA ara transfer dönemi için takviyeçalışmaları son hızıyla sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda savunma takviyesi yapmak isteyen Kartal, Atletico Madrid'in savunmacısı Felipe'ye kanca atmış ardından Ramain Saiss'in Fas formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından beklemeye geçmişti. İspanyol basını ise kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Brezilyalı oyuncu için siyah-beyazlıların ilgisinin devam ettiğini yazdı. Forma şansı bulamadığı Atletico Madrid'den ayrılmaya kararlı olan 33 yaşındaki Felipe'nin ya ülkesi Brezilya'ya döneceği yada Beşiktaş'a transfer olacağı iddia edildi. Teknik heyetin sıcak baktığı 1,90 boyundaki oyuncu, İspanyol ekibine 3 yıl önce 20 milyon Euro karşılığında Porto'dan transfer olmuştu. Kariyerinde 357 maça çıkan Felipe 19 gol attı, 10 asist yaptı.

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