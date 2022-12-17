Karşıyaka 4’te 4 peşinde

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 galibiyetle yarışta yeniden iddialı konuma gelen Pınar Karşıyaka, bugün güçlü rakiplerinden Darüşşafaka'ya konuk olacak. Ayhan Şahenk Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Ligde iki ekip de 9 maçta 6 galibiyetle Play-Off hattında yer alıyor. Pınar Karşıyaka, ligdeki çıkışını Darüşşafaka önünde de sürdürerek hafta içinde 21 Aralık Çarşamba günü FIBA Şampiyonlar Ligi'nde AEK deplasmanında çıkacağı Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçı öncesi moral tazelemeye çalışacak. Pınar Karşıyaka'da parmağında kırık meydana gelen Ergi Tırpancı'nın tedavisinin sürdüğü bildirildi. İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde sağ elinden sakatlanan Ergi Tırpancı'nın parmağındaki kırık nedeniyle tedavisi devam etmekte olup, sporcumuz sahalardan bir süre uzak kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

DİĞER