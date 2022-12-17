Karşıyaka’dan taraftara çağrı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Karşıyaka'nın teknik ekibi ve oyuncuları taraftarı sosyal medya üzerinden tribüne çağırdı. Pazar günü Elazığspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan yeşil-kırmızılılar, ilk yarının son maçında taraftarları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na davet eden bir video paylaşarak taraftara seslendi. Yayımlanan videoda omuz omuza vererek taraftarın desteğini isteyen teknik ekip ve oyuncular, "Büyük Karşıyaka taraftarı, Pazar günü sizleri saat 14.00'te Alsancak'ta bekliyoruz. Biz sizlerle güçlüyüz. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Haydi Kaf-Kaf tribüne" denildi.

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