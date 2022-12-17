  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Karşıyaka’dan taraftara çağrı

Karşıyaka’dan taraftara çağrı

17.12.2022

Karşıyaka’dan taraftara çağrı
TFF 3. Lig 1. Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Karşıyaka'nın teknik ekibi ve oyuncuları taraftarı sosyal medya üzerinden tribüne çağırdı. Pazar günü Elazığspor ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak olan yeşil-kırmızılılar, ilk yarının son maçında taraftarları Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na davet eden bir video paylaşarak taraftara seslendi. Yayımlanan videoda omuz omuza vererek taraftarın desteğini isteyen teknik ekip ve oyuncular, "Büyük Karşıyaka taraftarı, Pazar günü sizleri saat 14.00'te Alsancak'ta bekliyoruz. Biz sizlerle güçlüyüz. Sen yoksan 1 kişi eksiğiz. Haydi Kaf-Kaf tribüne" denildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA