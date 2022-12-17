Menemen dışarıda puan almayı unuttu

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Menemen FK, dış sahada puana hasret kaldı. Sezona yeni yapılanmayla başlayan ve ligin ilk haftalarında zirveye kadar yükselen sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı son 3 maçtan puansız döndü. Kadro dışı kalan oyunculara sakat isimlerin de eklenmesiyle kadroda daralma yaşayan İzmir ekibi, zirve hayali kurarak başladığı sezonda üst üste yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Play-Off hattından da uzaklaştı, 12. sıraya kadar gerileyerek düşme potasına yaklaştı. Bu kötü gidişi sonlandırmak isteyen Özden Töraydın ve ekibi, pazar günü 31 puanla 3. sırada zirveye oynayan ligin iddialı ekibi Amed Sportif ile karşılaşacak.

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