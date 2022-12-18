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Haberler Spor Altekma direnemedi

Altekma direnemedi

18.12.2022

Altekma direnemedi
Axa Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Altekma, evinde güçlü rakibi Fenerbahçe HDI Sigorta'ya direnemedi: 0-3. İzmir ekibi, güçlü rakibi karşısında maça oldukça etkisiz başlarken ilk seti 25-21 kaybetti. Mavi-beyazlılar, ikinci bölümde İstanbul ekibi karşısında daha dirençli bir görüntü sergilese de seti 25-19 kaybederek 2-0 yenik duruma düştü. Üçüncü bölümde rakibiyle dişe dişe mücadele eden Altekma, finali de 25-20 kaybederek maçtan 3-0 yenik ayrıldı. Altekma, 8 puanda kalarak alt sıralardan kurtulamadı.
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