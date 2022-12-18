Dünyanın en büyüğü kim?

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon bugün Arjantin ile Fransa arasında oynanacak final karşılaşmasıyla belli olacak. Saat 18:00'de Lusail Stadı'nda başlayacak mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak'ın düdük çalacak. Fransa, yarı final karşılaşmasında Fas'ı 2-0 ile geçerken, Arjantin ise Hırvatistan'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek final koltuğuna oturdu. Dünya Kupası tarihinde iki ülkenin de 2'şer kupası bulunuyor. Arjantin 5, Fransa da 3 kez finalde mücadele etti. Son şampiyon Fransa, Arjantin'i yenerek üst üste Dünya şampiyonluğu sevincini yaşamak istiyor. 2018'de kupayı alan Horozlar şampiyonluk sevinci yaşaması halinde bu kupayı üst üste kazanma başarısı gösteren 3. takım olacak. 1934, 1938 yılında İtalya ve 1958, 1962 yıllarında Brezilya bunu başarmıştı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLCULUĞU

Arjantin, C Grubu'ndan 6 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Avusturalya'yı 1-0 ile geçen Arjantin, çeyrek finalde Hollanda ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 sona eren maçta Hollanda'yı penaltı vuruşlarının ardından mağlup eden Arjantin, yarı finalde 2018 finalisti Hırvatistan'ı 3-0 yenerek final koltuğuna oturdu. Fransa ise, D Grubu'nu 6 puanla lider bitirdi. Son 16 turunda Polonya ile karşılaşan Fransa, sahadan 3-1 galibiyet ile ayrıldı. Horozlar ardından çeyrek finalde İngiltere'yi 2-1, yarı finalde ise Fas'ı 2-0'la geçerek Arjantin'in finaldeki rakibi oldu.

KAZANANA MÜTHİŞ GELİR

Son şampiyon Fransa bir kez daha zafere uzanırsa, futbolcuların her birine 1 milyon Euro dağıtılacak. İkincilik halinde ise Fransız oyuncular, bu paranın yarısını ceplerine koyacak. Messi ve arkadaşlarına Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk halinde kişi başı 1.3 milyon Euro dağıtacak. Tangocular yenilmeleri halinde ise 500'er bin Euro alacaklar. FIFA ise şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon Euro, finaliste de 30 milyon Euro para ödülü verecek.