Göz-Göz, filede zirveyi çok sevdi

TÜRKİYE Voleybol Kadınlar 1. Ligi'nde geçen hafta aldığı galibiyetle zirveye yerleşen Göztepe, dün de deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yenerek koltuğunu korudu. 7'de 7 yaparak lige damga vuran sarı-kırmızılı ekip, sadece tek galibiyeti olan son sıralardaki rakibine acımadı. Maça oldukça baskılı başlayan Göz-Göz, ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 öne geçti. 30 dakika süren ikinci bölümde sarı-kırmızılılar, Çanakkale ekibi önünde zorlansa da seti 25-21 kazanarak durum 2-0 getirdi. Üçüncü sette rakibin direncini tamamen kıran Göztepe Voleybol, son bölümü 25-17 kazanarak 3-0'lık galibiyetle İzmir'e yine lider döndü. Sarı-kırmızılılar, ligde 12. hafta mücadelesinde 24 Aralık Cumartesi günü yine deplasmanda Sakarya Voleybol'a konuk olacak

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