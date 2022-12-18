Hırvatistan dünya üçüncüsü

2022 FIFA Dünya Kupası üçüncülük maçında Hırvatistan, Fas'ı 2-1 mağlup etti. Hırvatistan, Katar'da düzenlenen turnuvayı üçüncü tamamladı. Dünya Kupası'nda sergilediği performansla büyük bir başarıya imza atan Fas ise dördüncü oldu. 7. dakikada Majer'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Perisic, topu kafayla penaltı noktası civarına gönderdi. Gvardiol'un yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-0. 9'da Ziyech'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Majer'den sekerek havalanan topu takip eden Dari, altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1. 42'de Livaja'nın kısa pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Orsic'in ayak içi vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğe çarparak ağlara gitti: 2-1. 75'te Fas gole yaklaştı. En-Neysri'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı şutta kaleci Gvardiol gole izin vermedi. Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Hırvatistan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

TARİHİNDE İKİNCİ KEZ ÜÇÜNCÜ OLDU

ÇEYREK finalde Brezilya'yı eleyerek büyük bir sürprize imza atan Hırvatistan, yarı finalde Arjantin'e yenilmişti. Hırvatlar tarihlerinde ikinci kez dünya üçüncüsü olmayı başardı. Hırvatistan, bağımsız bir ülke olarak katıldığı ilk Dünya Kupası olan Fransa 1998'de büyük bir sürprize imza atmış ve Hollanda'yı yenerek üçüncü olmuştu. Luka Modric önderliğindeki Hırvatistan, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ise finalde Fransa'ya yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlamıştı.

FAS, KATAR'DA TARİHİ BASTAN YAZDI

2022 Katar Dünya Kupası'nda göstermiş olduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fas, Katar'da tarihe geçmeyi başardı. Son 16 turunda İspanya'yı, çeyrek finalde ise Portekiz'i elemeyi başaran Afrika temsilcisi, yarı finale yükselmeyi başaran ilk Afrika ülkesi olmayı başardı. Yarı finalde Fransa'ya mağlup olan Fas, üçüncülük maçında da nefesleri kesen maçta Hırvatistan'a mağlup olup organizasyonu dördüncü sırada tamamladı. Fas, böylece Dünya Kupası'nda en yüksek dereceyi elde eden Afrika ülkesi oldu.