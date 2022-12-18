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Haberler Spor Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı

Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı

Katar’ın Lusail Stadı'nda oynanan dev mücadelenin ilk yarısında, Lionel Messi ve Di Maria’nın golleri Arjantin’e 2-0’lık üstünlüğü getirdi. Maçın büyük bir bölümünde etkisiz kalan Fransa, 80 ve 81. dakikalarda Kylian Mbappe ile skoru 2-2’ye getirerek maçı uzatmalara götürdü. Uzatmalarda yeniden oyun üstünlüğünü eline alan Arjantin, bir kez daha Messi’yle golü buldu. Ancak Kylian Mbappe, Arjantin’in hayallerine kavuşmasına yine izin vermedi. 116. dakikada gelen Mbappe’nin golü, maçı penaltılara taşıdı. Nefes kesen dev finalin kazananını seri penaltı atışları belirledi. Penaltı atışlarında Arjantin, Fransa’ya 4-2'lik skorla geçerek Dünya Kupası şampiyonu oldu.

18.12.2022, 20:57 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022, 21:19

Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti. Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi. 120 dakikası 3-3 biten maç penaltılara gitti ve Arjantin şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti.

Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi.

90 dakikası 2-2 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 2 takım da 1'er gol buldu.

Arjantin'de Di Maria ile 1'i penaltıdan olmak üzeren 2 golü Messi kaydetti.

Fransa'da ise Mbappe 3 golle sahneye çıkan isim oldu.

Penaltılara giden maçı Arjantin kazandı ve şampiyon oldu.

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