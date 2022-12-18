Tarihi finalde müthiş son! Arjantin, Fransa’yı penaltılarda yıktı

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti. Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi. 120 dakikası 3-3 biten maç penaltılara gitti ve Arjantin şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan final mücadelesinde devam etti.

Arjantin ile Fransa dev maçta karşı karşıya geldi.

90 dakikası 2-2 biten karşılaşma uzatmalara gitti.

Uzatmalarda 2 takım da 1'er gol buldu.

Arjantin'de Di Maria ile 1'i penaltıdan olmak üzeren 2 golü Messi kaydetti.

Fransa'da ise Mbappe 3 golle sahneye çıkan isim oldu.

Penaltılara giden maçı Arjantin kazandı ve şampiyon oldu.