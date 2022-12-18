Zaferle dön Menemen

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Sivas Bld ile golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Menemen FK, ilk yarının son haftasında deplasmanda Amed Sportif ile karşı karşıya gelecek. Diyarbakır Stadı'nda İlker Yasin Avcı'nın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Sıralamada 22 puanla 12'nci basamakta yer alan sarılacivertlilerde orta sahada Ziya, savunmada Ekrem, Fuat ve Gençer sakatlıkları nedeniyle müsabakada görev alamayacak. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, kazanmak için gittiklerini belirterek, "Devrenin son maçını kazanarak moral toplamalıyız" dedi.

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