Altınordu paraşütsüz

Spor Toto 1. Lig'de ateş hattına demir atan Altınordu, deplasmanda Erzurumspor FK'ya da 2-1 yenilerek üst üste 8. maçını da kaybetti. 11'de sol kanatta topla buluşan Emircan'ın şutunda yerden seken topu kaleci Göktuğ kornere çeldi. 19'da Cengizhan'ın ceza sahası sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı. 32'de sol kanattan topu süren Ahmet İlhan'ın rakip ceza sahasına açtığı ortaya Şeref uzanarak kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi: 0-1. 44'te köşe atışında ceza sahası içindeki karambolde Mustafa Akbaş'tan seken topu Furkan filelerle buluşturdu: 1-1.



İKİNCİ YARI DİRENEMEDİ

58'de Altınordu savunmasının arkasına atılan topta Süleyman boş pozisyonda topa sahip oldu. Kaleci Ali Emre, ceza alanı dışına kadar çıkarak tehlikeyi uzaklaştırdı. 62'de Muhammed Furkan'ın ceza alanına pasında Süleyman Koç hareketlendi. Kaleci Ali Emre, müdahale ederek topu kornere gönderdi. 72'de Olanare'nin kafayla indirdiği topa Eren Tozlu röveşatayı vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. 89'da Eren Tozlu'nun ceza alanı dışından sert şutunda topa kaleci Ali Emre sahip oldu. Maçı Altınordu 2-1 kaybetti.

CÜNEYT YİS DE ÇARE OLAMADI

Altınordu'da geçen hafta kaybedilen Bodrumspor maçının ardından teknik direktör Ufuk Kahraman ile yollar ayrılırken, kötü gidişe Cüneyt Yis de çare olamadı. Kahraman ile birlikte takımdan gönderilip aynı gün içinde geri çağrılan antrenör Yis dün takımla birlikte ilk maçına çıktı. Erzurum'da yenilgi sonrası genç teknik adam büyük üzüntü yaşadı. Yis, geçen haftaki Bodrumspor maçı on birinde tek değişikliğe gitti. Orta alan ve hücum hattında istikrarı koruyan Yis, savunmada stoper Yusuf'un yerine dün Rahmi'ye görev verdi. Kırmızı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Ahmet Dereli ve Kürşad dün de kadroda yer alamadı.

KAHREDEN SERİ

Altınordu ligdeki 3 puan hasretini 8 maça çıkardı. Kırmızı-lacivertliler, Tuzla, Samsun ve Denizli galibiyetlerinin ardından, sırasıyla Yeni Malatya, Eyüp, Altay, Adana, Manisa FK, Bandırma, Bodrumspor ve Erzurumspor'a yenilerek 12 puanla 17. sırada çakılı kaldı. İzmir ekibinin düşme potasının üzerindeki Tuzlaspor ile arasındaki puan farkı 4'e çıktı.