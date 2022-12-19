Aslan’da Kerem’e Madrid kıskacı

SÜPER Lig'de şampiyon adayları arasında yer alan Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Milli futbolcu için son olarak İspanyol devi Atletico Madrid devreye girdi. İspanyol basını, Madrid ekibinin G.Saray'ın yıldızını transfer etmek istediğini dile getirdi. İspanyollar, 24 yaşındaki futbolcuyu yeni Arda Turan olarak ifade ederken, Kerem'in de kariyerinde yeni bir sıçrama yapmaya hazır olduğunu belirtti. Atletico Madrid ekibinin 2026 yılına kadar sözleşmesi süren futbolcu için 15 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğu da ifade edildi.

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