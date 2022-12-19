Büyük Altay’ın İstanbul fobisi

SPOR Toto 1. Lig'de haftayı maç yapmadan bay takım olarak geçen Altay, İstanbul fobisini yenerek zinciri kırmak istiyor. Cumartesi günü Tuzlaspor'a konuk olacak olan İzmir temsilcisi, bu sezon İstanbul ekiplerine karşı oynadığı iki maçta galibiyet alamadı. Pendikspor'a deplasmanda 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, Eyüpspor'la ise İzmir'de 0-0 berabere kaldı. İki İstanbul ekibinden sadece 1 puan koparan İzmir ekibi kötü şansını Tuzla deplasmanında kırmanın ve ligde ilk yarıya moralli girmenin hesaplarını yapıyor. İzmir temsilcisinde Eren, Yusuf ve Salih'in kart cezaları nedeniyle forma giyemeyeceği mücadelede Zeki ve genç Arda'nın durumları ise belirsizliğini koruyor.

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