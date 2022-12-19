Fenerbahçe’den Jesus garantisi

FENERBAHÇE Kulübü'nden ismi sık sık Brezilya Milli Takımı ile birlikte anılan teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili açıklama geldi. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, Jesus'un transfer iddialarıyla ilgili konuya, "Hocamızın mayıs ayı sonuna kadar kontratı var. Biz daha farklı bir yıl önermiştik. 'İlk kez gittiğim yerlerde 1 yıl kontrat yapıyorum, karşılıklı olarak memnuniyet değerlendirmesi yaparak devam ederiz' dedi. Sezon sonuna kadar hocamızın burada olduğu çok net bir durum. Hoca, İstanbul'u seviyor. Türk insanına karşı müthiş bir iklim içinde kendini hissediyor" dedi.

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