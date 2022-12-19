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Haberler Spor Göz-Göz’de İsmail parladı

Göz-Göz’de İsmail parladı

Göztepe’de tecrübeli isim bu yıl attığı 3 golle takımına hücumda da büyük katkı verdi.

19.12.2022

Göz-Göz’de İsmail parladı
Spor Toto 1. Lig'de zorlu Ç.Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek Play-Off hattına göz kırpan Göztepe'de İsmail Köybaşı performansıyla göz kamaştırıyor. Sarı-kırmızılı ekibe sezon başında katılan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geride kalan süreçte takıma verdiği katkıyla İzmir ekibinin en büyük kozlarından biri oldu. Geride kalan süreçte 15 maçın 14'üne ilk 11'de başlayan İsmail, savunmaya yaptığı katkının yanında gol yollarında da Göztepe'ye büyük katkı verdi.

DENİZLİ MAÇINDA 2 GOL ATTI
Deneyimli sol bek savunmada görev yapmasına rağmen takımı adına 3 gol katkısı verirken, forvetleri de geride bıraktı. İsmail, Denizlispor'u konuk ettikleri Ege derbisinde ağları 2 kez sarsarken, en son oynanan deplasmandaki Çaykur Rize maçında ise takımının ilk golünü kaydederek galibiyette kilidi çözen isim oldu.

■ BERKE ÖZBAY
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