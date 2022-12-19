Kaf Kaf tek tek

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçını kazanamayan ve üst üste iki beraberlik alan Karşıyaka, evinde ağırladığı Elazığspor ile de yenişemedi, kötü gidişini sürdürdü: 1-1. 7. dakikada Namık'ın şutunda top kalecinin kucağında kaldı. 28'de sol kanattan ceza sahasına giren Fatih Taşdelen ortasını açtı. Barış kafa vuruşunu yaptı ancak kaleciyi geçemedi. 38'de Fatih Taşdelen soldan şutunu kullandı ancak top direkten döndü. Pozisyonun devamında Onur topu kazanarak ortaladı ve Fatih Taşdelen'in kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 44'te sağ kanattan kontra atağa çıkan Mesut, topu ceza sahası içine ortaladı. İzzet, gelişine vurdu ve skora eşitlik geldi: 1-1.



BASKI ARTTI SONUÇ DEĞİŞMEDİ

46'da sağ kanattan ceza sahasına sarkarak ortalayan Fatih Ergen, topu Emre ile buluşturdu. Oyuncu kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. 65'te Onur kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecinin kucağında kaldı. 72'de Fatih Taşdelen'in şutunu kaleci kornere çeldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi.



KARŞIYAKA'DA ERTUĞRUL ŞOKU

MAÇIN 26. dakikasında Ertuğrul Sancaktutan rakibi Zeki ile girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı ve uzun süre ayağa kalkamadı. Sağlık ekiplerinin omzundan destek alarak saha kenarına gelen Sancaktutan, büyük üzüntü yaşadı. Yedek kulübesine gelen oyuncuyu teknik direktör Selahaddin Dinçel teselli etti.

SELAHADDİN DİNÇEL, İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Karşıyaka Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, Elazığspor'u konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 2 değişiklik yaptı. Belediye Kütahyaspor maçındaki 11'den farklı olarak dizindeki esneme nedeniyle sakatlanan ve hafta içi antrenmanlara çıkamayan kaleci Yusuf Balcıoğlu yerine Enes Kalyoncu'yu, hücum hattında ise İhsan Furkan yerine Namık'ı tercih etti.