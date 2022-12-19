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Haberler Spor Kartal’da Kanno tamam gibi

Kartal’da Kanno tamam gibi

19.12.2022

Kartal’da Kanno tamam gibi
SPOR Toto Süper Lig'de ara transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Muhammed Kanno'da sona geldi. Teknik direktör Şenol Güneş'in 2022 Dünya Kupası'nda izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistan basını, "Beşiktaş, Kanno ile anlaşmaya çok yakın" ifadeleriyle haberi duyurdu. Haberde, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Al Hilal yönetimiyle görüşerek bonservisini bedelsiz alma konusunda ikna ettiği iddia edildi. Kanno'nun Al Hilal'deki alacaklarından vazgeçtiği de hatırlatıldı.
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