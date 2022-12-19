Petkim nihayet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından evinde Beşiktaş Emlakjet'i yendi: 97-83. İlk periyodu Beşiktaş Emlakjet 18-22 önde bitirdi. İkinci periyoda Webster'in arka arkaya attığı sayılarla başlayan İzmir ekibi 13. dakikayı 29-24 önde tamamladı. Petkim son saniyede attığı 3 faul atışını sayıya dönüştürmesinin ardından devreyi de 43-41 önde tamamladı. Üçüncü periyodun başında Aliağa Petkimspor bulduğu sayılarla farkı 5 sayıya kadar (52-47) çıkardı. Periyodun son 4 dakikasına 57-57 eşitlikle girildi. Ancak vites arttıran Petkimspor farkı açmaya başladı, perido 74-60 önde tamamladı. Son periyodun ilk 5 dakikasına 83-68 önde giren ev sahibi ekip, final periyodunun 8. dakikasına 10 sayı farkla (85-75) tamamladı. Maç da Aliağa Petkimspor'un 97-83 üstünlüğüyle tamamlandı.

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