Altay ilk 7’den uzaklaştı

SPOR Toto 1. Lig'de Altay, bay geçirdiği 18'inci hafta sonunda Play-Off hattının gerisine düştü. Evinde Boluspor'u 5-1 mağlup ettiği 16. haftada ilk 7 ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren siyah-beyazlılar, 17'nci haftada deplasmanda Denizlispor'a yenildikten sonra maç yapmadığı son haftayla birlikte birlikte üst sıralardan iyice uzaklaştı. 21 puanda kalan İzmir ekibi, Play-Off hattının sınırında yer alan Bandırma'nın 7 puan ardında yer aldı. Bu periyotta siyah-beyazlıların, düşme potasıyla arasındaki puan farkı da 9'dan 6'ya düştü.

SIRADAKİ RAKİP TUZLASPOR

Ligde 12. sıraya gerileyen İzmir temsilcisi ilk yarının son maçında cumartesi günü konuk olacağı 16 puanlı 15'inci basamaktaki Tuzlaspor'u mağlup ederek devre arasına mutlu girmeyi hedefliyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu, kart cezalıları Eren, Yusuf ve Salih'in alternatiflerini aranıyor. Sakatlığı bulunan Zeki Yıldırım da Tuzla ile oynanacak olan kritik maça yetiştirilmeye çalışılıyor.