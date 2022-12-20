Denizlispor’a hayat öpücüğü

SPOR Toto 1. Lig'de kötü gidişatına geçen hafta Altay'ı mağlup ederek son veren Altaş Denizlispor, 18. hafta mücadelesinde de Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yendi, 2'de 2 yaparak nefes aldı. 3. dakikada Ömer'in ceza sahasına doldurduğu topa, Oğuz sağ ayağıyla şutunu çekti: 0-1. 17'de kontra atakta ceza sahasına sokulan Ömer şutunu çekti. Top direğin hemen yanından fileleri sarstı: 0-2. 19'da Hakkı orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti, ağları havalandırdı: 1-2. 37'de Hüseyin'in soldan açtığı ortada Sacko gelişine sol ayağıyla vurdu: 2-2. 38'de Mayi, savunmanın hatası sonrası ceza sahası çizgisinin hemen üstünden buluştuğu topu, kaleci Özer'in üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu ve 3 puanı Denizli'ye getirdi: 2-3.

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