  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Denizlispor’a hayat öpücüğü

Denizlispor’a hayat öpücüğü

20.12.2022

Denizlispor’a hayat öpücüğü
SPOR Toto 1. Lig'de kötü gidişatına geçen hafta Altay'ı mağlup ederek son veren Altaş Denizlispor, 18. hafta mücadelesinde de Adanaspor'u deplasmanda 3-2 yendi, 2'de 2 yaparak nefes aldı. 3. dakikada Ömer'in ceza sahasına doldurduğu topa, Oğuz sağ ayağıyla şutunu çekti: 0-1. 17'de kontra atakta ceza sahasına sokulan Ömer şutunu çekti. Top direğin hemen yanından fileleri sarstı: 0-2. 19'da Hakkı orta yuvarlağın önünden kaleye çok uzak bir mesafeden şutunu çekti, ağları havalandırdı: 1-2. 37'de Hüseyin'in soldan açtığı ortada Sacko gelişine sol ayağıyla vurdu: 2-2. 38'de Mayi, savunmanın hatası sonrası ceza sahası çizgisinin hemen üstünden buluştuğu topu, kaleci Özer'in üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu ve 3 puanı Denizli'ye getirdi: 2-3.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA