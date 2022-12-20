Galibiyeti unuttular

İzmir'in iki köklü ekibi Altınordu ve Menemen FK, büyük ümitlerle başladığı 2022-2023 sezonunda büyük hayal kırıklığı yaşadı. 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Altınordu ve 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'a odaklanan Menemen FK, ortak kaderi paylaşarak galibiyeti unuttu. 1. Lig'de 9. sezonuna giren kırmızı-lacivertliler, son Erzurumspor maçından da puansız ayrılırken üst üste 8. yenilgisini aldı. Bodrum mağlubiyeti teknik direktör Ufuk Kahraman'ı koltuğundan ederken, İzmir ekibi Antrenör Cüneyt Yis önderliğinde de kötü gidişe 'dur' diyemedi ve 12 puanda kalarak 17. sıraya demirledi.

Altınordu, 3 seri galibiyetin ardından Yeni Malatya, Eyüp, Altay, Adana, Manisa FK, Bandırma, Bodrum ve Erzurumspor'a yenilerek büyük hayal kırıklığı yaşadı. 2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başında Ekmas Group şirketine devredildikten sonra Menemen FK adını alan sarı-lacivertliler ilk yarıyı kahreden seri ile noktaladı. Flaş transferlerle sezona oldukça iyi başlayan Menemen FK bu tabloyu sürdüremedi.

LİDERLİĞE KADAR YÜKSELMİŞTİ

Ligde bir dönem liderliğe kadar yükselen sarı-lacivertliler, son 7 maçında aldığı 5 mağlubiyet 2 beraberlik nedeniyle düşme hattına yaklaştı. Son galibiyetini 11. haftada Soma'yı sahasında 3-2 mağlup ederek alan Menemen FK, 1.5 aylık süreçte sadece Batman Petrol ve Sivas Belediye'den birer puan alabildi. İlk yarıyı 22 puanda kapatan Menemen Futbol Kulübü de hemşehrisi Altınordu gibi büyük hayal kırıklığı yaşadı.

DOĞANCAN BİNGÖL