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Haberler Spor Göz-Göz’de Ege telaşı

Göz-Göz’de Ege telaşı

Sezon başında Afyonspor’a kiralık olarak giden genç golcü Süper Lig ekiplerinin takibine girdi

20.12.2022

Göz-Göz’de Ege telaşı

SPOR Toto 1. Lig'de Play- Off mücadelesi veren Göztepe'nin genç yıldızı Ege Özkayımoğlu'na Süper Lig'den talip var. Sarı-kırmızılı ekibin altyapısından yetişen ve sezon başında 2. Lig ekibi Afyonspor'a kiralık olarak giden Ege, buradaki performansıyla ara transfer döneminin şimdiden gözdesi oldu. 21 yaşındaki futbolcuyu Süper Lig'in iddialı ekipleri Karagümrük ve Antalyaspor ciddi olarak takibine aldı. Bu iki kulübün dışında 1. Lig'den de talipleri olan futbolcu scoutların yakın markajına takıldı.

3 GOL KAYDETTİ
KARAGÜMRÜK ve Antalyaspor'un ocak ayında sarı-kırmızılı ekibin kapısını çalması bekleniyor. Sezon başında Sportif Direktör Ivan Mance tarafından Afyon'a tecrübe kazanması için gönderilen genç forvet, takımıyla 16 maça çıkarken 3 gol kaydetti.
Göz-Göz'ün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ege'nin satılmasına sıcak bakmadığı belirtildi.

BURAK HAKERLER

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