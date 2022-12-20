Kaf-Kaf ağır yaralı

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, son haftalarda yaşadığı puan kayıpları nedeniyle liderlik iddiasını kaybederek zirve yarışından uzaklaştı. Son olarak evinde Elazığspor ile berabere kalarak grupta son 4 maçında galip gelemeyen yeşil-kırmızılı ekip Play-Off hattındaki yerini korusa da ilk yarıyı 29 puanla noktaladı. Kaf-Kaf, lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 10, 2. sıradaki 52 Orduspor FK'nın 5 puan gerisinde 5. sırada kaldı.

DİNÇEL KAHROLDU

Karşıyaka ile çıktığı 3 maçtan da galibiyet alamayan teknik direktör Selahaddin Dinçel Elazığ maçını değerlendirdi. Selahaddin Dinçel, "Rakibin tamamıyla savunmada sıkıştığı, direkleri dövdüğümüz, baskılı oynadığımız kesinlikle galibiyet olması gereken bir maçtı. Beraberlik bizi çok üzdü" diye konuştu

DOĞANCAN BİNGÖL