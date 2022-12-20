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Haberler Spor Kasımpaşa Ümraniyespor | Ankaragücü Tuzlaspor CANLI

Kasımpaşa Ümraniyespor | Ankaragücü Tuzlaspor CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu ve A Spor'dan naklen ekranlara gelen Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan, 5. Tur maçlarıyla devam ediyor. Turda, Kasımpaşa - Ümraniyespor ve Ankaragücü - Tuzlaspor maçları oynanıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayın olarak ekranlara verilen maçlarını haberimizden canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz...

20.12.2022, 13:23

Kasımpaşa Ümraniyespor | Ankaragücü Tuzlaspor CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. tu maçları ile devam ediyor. Kasımpaşa, Ümraniyespor ile, Ankaragücü, Tuzlaspor ile kozlarını paylaşıyor. A Spor'dan dönüşümlü yayında naklen ekranlara gelen maçlarını haberimizden izleyebilirsiniz...

CANLI YAYIN

Her iki maç da, 20 Aralık Salı günü saat 13:00'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER
KASIMPAŞA - Ertuğrul, Donk, Hadergjonaj, Graovac, Celina, Mickaël Tırpan, Petretta, Ahmet, Hajradinović, Fall, Stéphane Bahoken
ÜMRANİYESPOR - Serkan, Mustafa, Lenjani, Allyson, Oğuz, Kartal, Antonio Mršić, Metehan, Gheorghe, Onur, Adel Bettaieb

ANKARAGÜCÜ - Bahadır, Marlon, Atakan, Diack, Oğuz, Sinan, Chatzigiovanis, Ghayas, Pêpê, Jesé, Macheda
TUZLASPOR - Angeler, Rotman, Sadi, Mustafa, İbrahim, Emirhan, Kévin Mata, Bilal, Cissé, Kone, Adeniyi

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