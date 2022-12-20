Petkim zincir kırdı

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde sezona Play-Off hedefiyle başlayan Aliağa Petkimspor, 3 maçlık mağlubiyet serisini Beşiktaş EmlakJet karşısında dindirdi. Geçen iki sezonda son haftalardaki performansıyla ligde kalan İzmir temsilcisi, bu sezon ise vites yükseltti. Son üç maçında sırasıyla AYOS Konyaspor, Manisa Büşükşehir Belediye ve Pınar Karşıyaka'ya teslim olan Pekmispor, Play-Off hattının dışında kalmıştı. Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle zincir kıran İzmir ekibi, puanını 16'ya çıkartarak aynı puanlı Darüşşafaka'nın altında 9. sırada yer aldı. Bu sezon ligde 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet alan Petkimspor, yeni bir seri başlatarak Play-Off hedefine yürümek istiyor. Gelecek hafta aynı puanla 7. sırada yer alan Tofaş'a konuk olacak olan Aliağa temsilcisi, rakibini yenerek kendini üst sıralara atmaya çalışacak. Kritik maç 25 Aralık Pazar günü oynanacak.

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