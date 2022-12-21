Altay’da Zeki müjdesi

Spor Toto Birinci Lig'de bay geçtiği geçen hafta alınan sonuçlarla Play-Off hattının gerisine düşen Altay'da Zeki Yıldırım'dan gelen haberin sevinci yaşanıyor. Cumartesi günü üç önemli eksikle gideceği Tuzla deplasmanıyla ilk yarıyı noktalayacak olan siyah-beyazlılarda, deneyimli orta sahanın iyileşmesi teknik heyetin elini güçlendirdi. 2-1 kaybedilen Denizlispor maçında sakatlanarak 1.5 haftadır takımdan uzak kalan tecrübeli futbolcu takımla bir süredir antrenmanlara çıkıyor. Teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun İstanbul deplasmanında direkt Zeki'ye ilk on birde şans vermesi bekleniyor.

ALTERNATİFLER BELLİ

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ve ekibi, aldıkları kart cezaları nedeniyle Tuzlaspor önünde takımlarını yalnız bırakacak olan Eren Erdoğan, Yusuf ve Salih'in alternatiflerini de belirlemek için kolları sıvadı. Eren'in yerine Mehmet Gündüz, Salih'in yerine de Özgür'ün sahada olması beklenirken on birde yer bulamayan Yusuf'un yokluğu ise hamle şansını etkileyecek. Ligde üçte üç yaptıktan sonra Denizli'ye yenilerek yara alan siyahbeyazlılar, Tuzla'yı yenip ilk yarıyı 24 puanla noktalamak istiyor.

BERKE ÖZBAY