Buca her alanda zirveye çıktı

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928 her alanda zirvede yer aldı. İzmir temsilcisi ligin ilk yarısında 2. Lig'in en az gol yiyen ekibi olurken, ilk yarının gol kralını da takımından çıkarmayı başardı. Hem hücumda hem de savunmada başarılı istatistikleriyle dikkatleri çeken İzmir temsilcisi geride kalan 19 karşılaşmada kalesinde sadece 11 gole geçit vererek 2. Lig'in en az gol yiyen ekibi oldu. Sarılacivertlilerde gol krallığı yarışında ise takıma sezon başında katılan ve performansıyla büyük alkış toplayan Erhan Çelenk rakip ağlara gönderdiği 13 golle zirvede yer aldı.

131 TAKIM ARASINDA ZİRVEDE

İZMİR temsilcisi, sergilediği başarılı performansla Türkiye profesyonel liglerinde en fazla puan toplayan iki ekipten biri oldu. Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında topladığı 41 puanla Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de aynı grupta şampiyonluk için çekiştiği Kocaelispor ile birlikte en fazla puanı hanesine yazdıran takım oldu.

BERKE ÖZBAY