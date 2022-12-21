F.bahçe turladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında İstanbulspor'u sahasında 3-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. 8. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasının gerisinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. 31'de Crespo'nun kendi yarı sahasından verdiği pasla savunma arkasına sarkan King'in topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 34'te Szalai kaptığı topu bekletmeden King'e doğru yolladı. Savunmanın hatasında sol kanatta topla buluşan King, ceza sahasına girdikten sonra müsait pozisyondaki Batshuayi'ye pasını çıkardı. Bu oyuncunun dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

FARKI DİREKLER ENGELLEDİ

54'te King'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Batshuayi'nin ceza sahasına girdikten sonra meşin yuvarlağı düzeltip sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0. 56'da Crespo'nun orta alanda kaptırdığı topla buluşan Muammer'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'ın müdahalesiyle direkten geri döndü. 75'te Ferdi'nin ceza sahası içinden müsait pozisyonda yaptığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü. 90+3'te Ethemi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci İrfan Can'ın müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. Bu noktada rakibinden önce topa dokunan Jetmir Topalli skoru 3-1'e getirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

İRFAN CAN İLK KEZ RESMİ MAÇTA OYNADI

FENERBAHÇE'NİN yaz transfer döneminde Göztepe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı İrfan Can Eğribayat, ilk kez A Takım ile resmi bir maçta forma giydi. Teknik direktör Jorge Jesus'un Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada oynanan hazırlık maçlarında şans verdiği 24 yaşındaki kaleci, İstanbulspor karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Eğribayat, daha önce sarı-lacivertli ekibin Rezerv Lig'de oynadığı Kasımpaşa karşılaşmasında görev almıştı.