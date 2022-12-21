Sürpriz hamle

Galatasaray Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirecek. Cimbom birkaç bölgeye transfer yapmak istiyor. Aslan'da gündeme gelen son isim Norveç Ligi ekiplerinden Odds forması giyen Filip Rönningen Jörgensen oldu. 20 yaşındaki ön liberonun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Jörgensen'in güncel piyasa değeri 1.1 milyon Euro. Genç oyuncu, altyapısından yetiştiği Odds'ta bu sezon 31 maçta 4 gol ve 4 asist üretti. Oyuncu, kariyerinde 98 karşılaşmada görev aldı.

Norveçli orta saha 8 gol ve 5 asistle 13 gole katkıda bulundu. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi. Sarı-kırmızılılar, İskandinav ülkelerinden transfer ettiği oyunculardan verim aldığı için bu transferi de çok önemsiyor. Bilindiği gibi Galatasaray'ın kadrosunda Danimarkalı Nelsson, Ross ve Norveçli orta saha Midtsjö yer alıyor. Cimbom sezon başında orta sahanın merkezine Torreira ve Midtsjö dışında Oliveira ile Mata'yı transfer etmişti. Aslan'ın transfer etmek istediği Jörgensen, fizik gücünün yanı sıra iyi bir tekniğe sahip.

RONALDO İÇİN İMKAN YOK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün önemli açıklamalar yaptı. Projeler hakkında konuşan Özbek, önemli yatırımlar yaptıklarını ve geleceğin Galatasaray'ını kurduklarını belirtti. Transfer konularına da değinen Özbek, "Bu sene şampiyonluk istiyoruz. O yüzden takımda eksik varsa takviye yapacağız. Ronaldo sorup duruyorsunuz. Kim istemez. Ama bunun maliyetini düşünmek lazım. Bugün böyle bir imkanımız yok. Galatasaray bir dünya markası. Bu yüzden de millet yakıştırıyor. Ancak şu an için eknomik açıdan alamayız. Icardi'de uygun şartlar oluşursa alırız" dedi.