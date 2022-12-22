Belediye Spor kupayı kaptı

MANİSA Selendi'de Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kurumlararası Kaymakamlık Kupası Voleybol Turnuvası Belediye Spor'un şampiyonluğu ile sona erdi. Rakibi Şehirlioğlu'nu 3-1 yenen Belediye Spor karşılaşma sonucu kupa sevinci yaşadı. Turnuvanın üçüncüsü Esnaf Spor olurken şampiyon takımın ve diğer takımların kupalarını İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş verdi.

Okumuş, "Şampiyon olan Belediye Spor takımını tebrik ediyorum. Tüm takımlar ve oyuncuları centilmence çok keyifli bir turnuva gerçekleştirdi. Katılan kurumlara teşekkür ediyor, dereceye giren takımları tebrik ediyorum dedi.

ADEM ÇAKIR