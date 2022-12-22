Ronaldo Al Nassr’a Aboubakar Fenerbahçe’ye

S.Arabistan kulübü Al Nassr'ın transfer çalışmaları Fenerbahçe'nin de takviye çalışmalarındaki yönünü belirleyecek. Al Nassr Cristiano Ronaldo transferi için girişimlerini hızlandırırken kulüp önümüzdeki günlerde transferi sonuçlandırmak istiyor.

Manchester United ile yollarını ayıran, Portekiz Milli Takımı'nda yedek kalmasıyla da gündemde olan Ronaldo'nun rekor bir ücretle Arabistan kulübüne imza atması bekleniyor. Aboubakar'ın ise yeni bir maceraya atılmak için transfer ihtimalini değerlendirme kararı aldığı iddia edildi. A Bola'ya göre Aboubakar takımda olmaktan mutlu değil ve Avrupa'ya dönmek istiyor. Fenerbahçe'nin de Aboubakar'ın durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

YENİ TÜRKİYE MACERASI MI?

Golcü Dünya Kupası'nda performansıyla beğeni toplamıştı. Beşiktaş ve Porto dönemlerinde önemli işler yapan Kamerunlu yıldız için yeni bir Türkiye macerasının başlamasının gündemde olduğu gelen haberler arasında.