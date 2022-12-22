Yenilse de Play-In’de

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 6. ve son maçında Yunanistan temsilcisi AEK'ya 80-72 yenilse de Play- In'e kaldı. Başkent Atina'daki Ano Liossia Olimpik Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmaya Pınar Karşıyaka fırtına gibi başladı. Temsilcimiz, ilk periyottu 20-9 skoru ile önde tamamlayarak rakibine fark attı. AEK'ya şans tanımayan İzmir ekibi, baskısını ikinci periyotta da sürdürmeye devam etti. Yeşil-kırmızılıların ilk yarıyı 40-24 üstünlükle tamamladığı ilk devrenin ardından Yunan ekibi ikinci devreye hızlı başladı. Ev sahibi ekip, son 10 dakika öncesi farkı 6 sayıya (50-56) indirdi. 4. periyotta da etkili oyununu sürdüren AEK, maçı 80-72 kazandı. AEK'da Mitchell 25 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı.

MURCIA İLE EŞLEŞTİ

Pınar Karşıyaka'da ise Jaylon Brown 17 sayı kaydetti. B Grubu'nu 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle tamamlayan Pınar Karşıyaka, Telekom Baskets Bonn ve AEK'nın arkasında 3. sırayı aldı ve play-in oynamaya hak kazandı. Pınar Karşıyaka, Play- In'de 2018 yılında çeyrek finalde karşılaştığı İspanyol ekibi UCAM Murcia ile eşleşirken, Tofaş'ın rakibi ise AEK Atina oldu.