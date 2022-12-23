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Haberler Spor Bodrumspor yıkıldı

Bodrumspor yıkıldı

Kupada 5. tur maçında Konya, Hadziahmetovic ile öne geçti, Yekta eşitliği sağladı. Uzatmada yine Hadziahmetovic’in attığı gole Yekta karşılık verdi. Son sözü Yasir söyledi

23.12.2022

Bodrumspor yıkıldı
ZİRAAT Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Bodrumspor, deplasmanda uzatmaya giden maçta Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu ve kupadan elendi. 64'te Bytyqi, topu ceza alanı dışına çıkardı, Hadziahmetovic ceza sahası dışı hafif sol çaprazdan topu önce düzeltti sonra sağ ayak içiyle uzak köşeye vurdu ve topu ağlara gönderdi: 1-0. 83'te sağ kanat son çizgiden çıkarılan topa Yekta gelişine sert vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi: 1-1. Maçın 90 dakikası beraberlikle tamamlandı ve maç uzatmaya gitti. 104'te Soner'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu önüne alan Amilton, yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Hadziahmetovic penaltıyı gole çevirdi: 2-1. 110'da sağdan açılan ortada topu savunma karşıladı. Ceza alanı çizgisinin hemen önünde seken top Yekta'nın önünde kaldı. Oyuncu göğüsüyle indirip şutunu kullandı ve topu filelere gönderdi: 2-2. 114'te Yasir topu ceza sahası içinde göğüsüyle indirdi ve sol ayak üstüyle sert vurarak skoru ilan etti: 3-2.

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