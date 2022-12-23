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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kura çekimiyle devam ediyor. 5. tur karşılaşmalarının ardından üst tura yükselen takımlar belli oldu. 4 büyüklerin adını yazdırdığı son 16 turunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor seri başı olurken Galatasaray seri başı takımlar listesinde yer almadı. Son 16 turu eşleşmeleri de yapılan kura çekiminin ardından belli oldu.

23.12.2022, 11:52 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022, 12:25

Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Dün oynanan Galatasaray-Keçiörengücü maçından sonra bir üst tura yükselen tüm takımlar belli oldu. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

A Spor'da ekranlarından canlı yayınlanan kura çekimlerinde eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları 17-18-19 Ocak'ta oynanancak.

SERİ BAŞI VE SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen seri başı takımlar ve seri başı olmayan takımlar şöyle belirlendi.

Seri Başı Takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Başakşehir.

Seri Başı Olmayan Takımlar: Galatasaray, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Karacabey, Kayserispor ve Fatih Karagümrük.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Alanyaspor - Galatasaray

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Gaziantep FK - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Sivasspor - Karacabey

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