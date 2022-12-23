Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı başlıyor. Dün oynanan Galatasaray-Keçiörengücü maçından sonra bir üst tura yükselen tüm takımlar belli oldu. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

MAÇLARIN TARİHLERİ BELLİ OLDU

A Spor'da ekranlarından canlı yayınlanan kura çekimlerinde eşleşmeler belli oldu. Son 16 turu maçları 17-18-19 Ocak'ta oynanancak.

SERİ BAŞI VE SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR BELLİ OLDU

Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen seri başı takımlar ve seri başı olmayan takımlar şöyle belirlendi.

Seri Başı Takımlar: Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş, Alanyaspor, Konyaspor, Sivasspor, Antalyaspor ve Başakşehir.

Seri Başı Olmayan Takımlar: Galatasaray, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK, Ümraniyespor, Ankaragücü, Karacabey, Kayserispor ve Fatih Karagümrük.

SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Alanyaspor - Galatasaray

Ümraniyespor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Gaziantep FK - Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Sivasspor - Karacabey