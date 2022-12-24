Terim: Ben bitti demeden bitmez

Geçtiğimiz günlerde "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görülen tecrübeli teknik adam Fatih Terim, katıldığı bir televizyon programında geleceğiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray'dan ayrıldığı andan itibaren teklifler aldığını belirten Terim, "Böyle bir dinlenmeye ihtiyacım varmış. Bıraktığımın 15-20. gününde de teklif aldım. Milli takımlardan da talep vardı ama ara vermek, dinlenmek bana iyi geldi" dedi. Doğru teklifin gelmesini beklediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Doğru teklif, doğru proje olursa bazı şeyleri düşünüyorum. Bakalım, neye karar vereceğiz. Baskı beni motive etmiyor. Baskıyı kim ister? Baskıyla yaşamayı öğreniyorsun. Ben, 'bitti' demeden bitmez! Benim yerime fikir belirtenler var ancak bitmez" diye konuştu.

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