Altay’a kabus çöktü

1. Lig'de Altınordu, Gençlerbirliği ve Boluspor galibiyetleri ile Play-Off hesapları yapan ancak son iki haftada öne geçtiği maçlarda üstünlüğünü koruyamayıp hanesine puan yazdıramayan Altay küme düşme hattına yanaşarak adeta kabus yaşadı. Siyah-beyazlılar ayrıca olaylı Göztepe mücadelesinden 6 maç seyircisiz oynama cezasının almasının yanı sıra hükmen mağlup sayılırken, son Tuzlaspor mücadelesi öncesi de bu kez Ulusal Kulüp Lisansı şoku yaşadı ve 3 puanı da silindi. Tuzla maçına çok iyi başlamasına ve 10 dakika içerisinde 2-0'lık üstünlük kurmasına rağmen oyuna tutunamayan İzmir ekibi sahadan 4-2'lik yenilgiyle ayrılırken puan silme cezası ile birlikte düşme hattıyla da arasında sadece 3 puan kaldı.



SİNAN KALOĞLU: BİZE YAKIŞMADI

Teknik direktör Sinan Kaloğlu ligin en iyi defans yapan takımlarından biri olmalarına rağmen kendilerine yakışmayan goller yediklerini kaydederek, "Cezalı ve hasta oyuncularımız vardı. İlk yarıyı iyi bir şekilde bitirdik. Hükmen yenilgi ve 3 puan silinmesi gibi elimizde olmayan sebepler nedeniyle zor bir süreçten geçtik" dedi. Kaloğlu, Tuzlaspor'un 90'ıncı dakikada attığı son golde rakip futbolcuların centilmence davranmadığını da dile getirdi.



ARDA DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Altay'da Arda Gezer bilmecesinin bu hafta çözülmesi bekleniyor. Sözleşme uzatma teklifini reddettikten sonra Denizli maçında kadroya alınmayan futbolcu, Tuzla maçına yedekler arasında başladı. Hafta içinde oyuncunun durumu netleşecek.

Altay'ın gol umudu Paixao, önceki gün Tuzla deplasmanında yine golünü atarken bu sezon 2. kez gol attığı bir maçta puan sevinci yaşayamadı. Tecrübeli golcü daha önce de Keçiörengücü karşılaşmasında gol atmasına rağmen takım sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

'CAMİA KENETLENMELİ'

Altay Kulübü, TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından aldığı 3 puan silme cezasıyla ilgili dün bir açıklama yaptı. Kulübün açıklamasında "Özellikle yabancı kulüp ve futbolli açıklacularla ilgili olarak; 2019-2021 yıllarına ait olup yerine getirilmemiş ve FIFA'ya bildirilmiş mali yükümlülüklerimizin toplamı yaklaşık 5 milyon Euro'dur. İncelemelerde baz miş yakalınan 31.12.2021 tarihinden Genel Kurulumuzun gerçekleştirildiği 20.05.2022 tarihine kadar olan yükümlülüklerin de yerine getirilmemesi nedeniyle, 2022 yılı için bu toplam 10 milyon Euro'nun üzerine çıktığı gibi kulübümüz ciddi bir bonservis geliri kaybına da uğratılmıştır. Kulübümüzün geleceğe güvenle bakabilmesi ve önümüzdeki süreçte FIFA'dan gelebilecek ilave yaptırımların önüne geçilebilmesi için, herkesin sorumluluk alarak tüm camiamızın kenetlenmesi ve hep birlikte mücadele edilmesi zorunludur" denildi.