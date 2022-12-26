Bucaspor’dan Ozan hamlesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitiren Bucaspor 1928, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Hücum hattını deneyimli bir isimle güçlendirmek isteyen İzmir ekibinin, 1. Lig ekibi Sakaryaspor'da top koşturan Ozan Sol'un peşinde olduğu iddia edildi. 29 yaşındaki oyuncu Marmara ekibinde istediği süreyi alamazken, önceki yıllarda ise fırtına gibi esmişti. 2018-2021 yılları arasında Bodrumspor'da 45 gol atıp gol krallığı yaşayan futbolcuyla Buca dışında Çorum Futbol Kulübü ve İskenderunspor'un da ilgilendiği öğrenildi. Ozan Sol, kariyerinde daha önce İzmir ekipleri Altay ve Altınordu'da da görev almıştı. İlk etap kamp çalışmalarını sürdüren Fırtına, ardından ikinci etap için ise Antalya'da kampa girecek.

DİĞER