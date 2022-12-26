İyi oynayan takıma dokunulmaz

LEVENT TÜZEMEN YAZDI



Galatasaray'a liderlik hayırlı olsun.

Zirveye oturmak; yönetime, teknik heyete ve futbolculara dilerim moral olur, oyuncular da önlerindeki maçlara liderliğin verdiği sorumlulukla çıkarlar. İki ruhlu bir Galatasaray izledik. İlk yarıda Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takım havasındaydılar. İkinci yarı gol yememek için panik yapan, fazla top kaybıyla oynayan, taraftarın telaşlanmasına neden olan bir takım görüntüsündeydiler.

İlk yarıdaki Galatasaray, ideal kadrosuyla sahadaydı. Özellikle 37'lik delikanlı(!) Gomis, 5 net pozisyonun 2'sini gol yaptı, 3'ünü cömertçe harcadı.

Sağlı, sollu ataklarla İstanbulspor'a top göstermeyen, hücumun her türlü güzelliğini sahaya yansıtan, seyirciyi maçın içine çeken, Dries Mertens'in harika oynadığı Galatasaray, attığından fazlasını kaçırarak soyunma odasına girdi.



BURUK YANLIŞ DEĞİŞİKLİKLER YAPTI

İkinci yarıdaki Galatasaray'ın tanınmaz hale gelişindeki temel neden Okan Buruk'un yaptığı değişikliklerdi. Okan hoca, bence iyi oynayan takıma fazla dokunmamalı. Değişikliklerle Galatasaray'ın takım boyu kısaldı. İstanbulspor'da Mehmet'in kafayla attığı gole savunmada müdahale edecek oyuncu yoktu. Yusuf, Mata, özellikle Berkan oyuna girdikten sonra Galatasaray'ın orta alan gücü düştü, ritmi ve dengesi bozuldu. Okan hocayı

bir kez daha uyarıyorum; Mata, Berkan Yusuf Galatasaray'ın olmazsa olmazları değil. Galatasaray'ın istikrarlı kadrosu oynayabildiği kadar sahada kalmalı. Sakatlık olmadığı sürece değişiklik yapılmamalı. Eğer Galatasaray garantili skor avantajını ele geçirirse o zaman Okan Buruk her türlü değişikliği yapabilir. 10 dakikalık uzatmada taraftar takımla birlikte savunma yaptı. Panik üst düzeydeydi. Herkesin "Aman gol yemeyelim" şeklinde yüreği hop hop etti.

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