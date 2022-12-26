Kadın Futbol Takımı çekildi

Sezon başından bu yana zorlu bir sezon geçiren İzmir'in köklü kulübü Altay'da ekonomik darboğaz, kadın futbol takımını da vurdu. Siyah-beyazlı yönetim, ekonomik bunalım nedeniyle Kadınlar Süper Lig A Grubu'nda mücadele eden futbol takımını ligden çekme kararı aldı. Dün kulüpten yapılan açıklamada A takım yönetim kurulu kararıyla maddi imkansızlıklar ve kısa vadede gerekli kaynağın yaratılamayacağı için ligde çekilme kararı alındığı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Büyük emekler ve fedakarlıklar sonucu 1.5 sene Türkiye Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden takımımız için bugüne kadar elini taşın altına koyan ve destek veren herkese teşekkürü borç biliriz. Şubemiz bu karar sonrasında altyapı, spor okulu çalışmalarına devam ederek planlı ve sistemli bir şekilde Türkiye liglerine geri dönmeyi amaçlayacak."



SON MAÇINA ÇIKMADI

KADINLAR Futbol Süper Ligi'nde A Grubu'nda sezona oldukça kötü başlayan Altay, 8 karşılaşmada 8 yenilgi alarak son sıraya demir atmıştı. Sezon başında eksi 3 puan cezası da alan siyah-beyazlılar, 18 Aralık'ta oynanan Fatih Vatanspor deplasmanına gitmediği için hükmen yenilgi almıştı. Bu süreçte sadece 2 gol atan Altay, kalesinde 40 gol gördü.

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