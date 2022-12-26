Kötü bitirdiler kötü başladılar

Süper Lig'de lider Fenerbahçe, önceki gün oynanan maçta Trabzonspor'a mağlup olarak zirve yarışında ağır yara aldı. Dünya Kupası arası öncesi sahasında Giresunspor'a teslim olan sarı-lacivertliler, ara sonrası da deplasmanda Trabzonspor'a çarpıldı. Rakibinin aradaki farkı 3 puana indirmesine engel olamayan Kanarya'da hesaplar şaştı. Sarı-lacivertlilerde maç sonunda teknik direktör Jorge Jesus, hakemi kararları ve kolay kart çıkarması nedeniyle eleştirdi. Sosyal medyada ise Portekizli hocanın kadro tercihleri ve oyuncu değişikliklerinde geç kaldığı konuşuldu. Öte yandan İstanbul temsilcisi, 3 maç üst üste kırmızı kart gördü. Bu maçlarda Sivas'ı yenen Kanarya, Giresun ve Trabzon'a mağlup oldu. Jesus, bu konu hakkında da 10 kişi oynamaya alışmamız lazım demesi dikkatleri çekti.