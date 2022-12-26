KSK ışıldıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde evinde Frutti Ekstra Bursaspor'u başabaş geçen mücadelenin ardından 81-80 yenen Pınar Karşıyaka, 5'te 5 yaparak çıkışını sürdürdü. Son periyotta rakibini devirmeyi başaran yeşil-kırmızılılarda başantrenör Ufuk Sarıca değerlendirmelerde bulundu. İki takım oyuncularını da tebrik ederek söze başlayan Sarıca, "Çok iyi bir mücadele oldu. Biz nedense iç saha maçlarımızın 5-6 dakikasından sonra telaşlı bir görüntü ortaya koyuyoruz. Bununla ilgili düzeltmemiz gereken durumlar var. Buna rağmen biz oyunu bırakmadık. Maçta 13 sayı geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık. Sonunda kazanmak gayet güzel. Arka arkaya 5'inci galibiyetimiz oldu. Bütün ekibimi ve takımımı yürekten kutluyorum" dedi. Ligde 8 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Karşıyaka, 6. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00'de Gaziantep Basketbol'la İzmir'de karşılaşacak.

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