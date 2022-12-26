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Şampiyonluk havasına girdi

Süper Lig’de evinde lider Fenerbahçe’yi mağlup eden Trabzonspor’da keyifler yerine gelirken, takıma inanç arttı

26.12.2022

Şampiyonluk havasına girdi
Süper Lig'de sezona kötü başlayan Trabzonspor, evinde önceki gün lider Fenerbahçe'yi mağlup ederek iddiasını kanıtladı. Bordo-mavililer, rakibi karşısında harika bir oyun ortaya koyarken, camia yeniden şampiyonluk havasına girdi. Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftarlarla arası açılan Karadeniz ekibinde hava yeniden açtı. Taraftarlarıyla bütünleşen takım sarı-lacivertlilerle arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Maç sonunda konuşan teknik direktör Abdullah Avcı, takımda yeni isimlerin ve sakatlıkların olduğunu belirtti ve bu isimlerin takıma kaynaşmasıyla birlikte daha da iyi olacaklarını ifade etti.
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