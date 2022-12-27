Aliağa Petkim’de düşüş devam ediyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan Aliağa Petkimspor, son haftalarda düşüşe engel olamadı. Ligde bu sezon oynadığı ilk 5 maçın 3'ünü kazanan Petkim, son 5 haftada ise tek galibiyet alabildi. Ayos Konyaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'ya üst üste yenildikten sonra geçen hafta Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Aliağa temsilcisi, Tofaş deplasmanında yine fren yaptı. Rakibine Bursa'da 78-65 yenilen Petkimspor, 12 maçta 5 galibiyetle Play-Off'un dışında kaldı. Yeşil-beyazlı ekip ligde 2 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

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