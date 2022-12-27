Altınordu’da tarihi gün

ALTINORDU'NUN, kuruluşunun 99. yılında kupaları ve geçmiş dönem formalarının sergilendiği Altınordu SK Müzesi açıldı. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılış törenine geçmiş dönemde forma giyen futbolcular ve eski yöneticileri de katıldı.

Etkinlikte katılımcılara kulübün tarihi ve efsaneleşmiş oyuncuları anlatıldı. Kırmızı-lacivertlilerin 'kulübün kurumsal hafızası' olarak tanımladığı müzenin dış çevresinde ise Altınordu'nun tarihine damga vurmuş başkanları, sporcularının fotoğrafları ve özgeçmişleri sergileniyor.

GELECEK ADINA ÇOK ÖNEMLİ

AÇILIŞTA konuşan Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "Bu müze kulübümüz için ilktir. İsteyen, dilediği zaman kulübümüze gelip bizi ziyaret edebilir. Bu gelecek nesiller adına çok önemli" diye konuştu.

DOĞANCAN BİNGÖL