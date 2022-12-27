Aslan Kral

DÜNYA Kupası arası öncesi galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, haftanın kapanış maçında İstanbulspor'u Gomis'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 30 puana ulaştı ve birinciliği F.Bahçe'den devralarak Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu. Ligde son olarak 2020-21 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan G.Saray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı. Ligde 4 maçlık galibiyet serisi de yakalayan Cim-Bom, yenilmezlik serisini de 5 karşılaşmaya çıkardı. Ligde son mağlubiyetini 10. haftada Kayserispor'a karşı yaşayan Aslan, 11. haftada Alanya ile 2-2 berabere kalırken, Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1

ve Başakşehir'i 7-0 mağlup etmişti.

DURAN'LA KORNER GOLÜ GELDİ

G.SARAY'IN iki golünün de duran toptan gelmesi dikkat çekti. Top antrenörü olarak Sargon Duran'ı getiren Aslan, Şubat 2022'den bu yana ligde ilk kez kornerden gol attı. Cim-Bom İstanbul takımlarıyla kar- şılaştığı son altı lig maçını kazanarak tarihindeki en uzun galibiyet serisini de yaşıyor.