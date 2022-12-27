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Haberler Spor Maçlar bitmek bilmiyor

Maçlar bitmek bilmiyor

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta geride kalırken, yeni sistem sonrası dokuz maç ilk yarılarla birlikte toplam 148 dakika uzadı

27.12.2022

Maçlar bitmek bilmiyor

2022 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlayan uzatma dakikalarındaki güncelleme Spor Toto Süper Lig'de de ilk kez uygulanmaya başladı. FIFA Katar'daki turnuvada maçlardaki duraklama anlarını daha detaylı hesaplayarak devre sonlarına eklemişti. Süper Lig'de 15. hafta geride kalırken, yeni sistemle uzatma dakikaların çokluğu gündeme oturdu. Geçtiğimiz hafta sonu oynanan 9 karşılaşmada ilk yarılarla birlikte hakemler toplam 132 dakika uzatma gösterdi, ancak karşılaşmalar 148 dakika fazladan oynandı.

LİGDE en uzun süren maç 90+17'de sona eren Konya-Alanya randevusu oldu. Konya'daki maçın ilk yarısı 5 dakika, ikinci devresi ise 17 dakika uzarken takımlar fazladan 22 dakika sahada kaldı. Trabzon-F.Bahçe derbisi toplam 18 dakika, Ümraniye-Başakşehir maçı ise 17 dakika uzadı. A.Demir-Karagümrük ve G.Antep FK-Beşiktaş maçları ise 14'er dakika ile en az uzatma verilen müsabakalar oldu.

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